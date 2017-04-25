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Упало дерево перегородило вход в подъезд жилого дома в Электростали

Автор:
Аноним
Дата публикации:
13:42
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Вчера в городе Электросталь, Московской области, по улице Лесная д. 22 после сильного ветра упало дерево, порвало линию связи и перегородило вход в подъезд. Примечательно то, что прошлым летом часть от этого дерева упало на другую сторону и было ясно, что оно сухое, соответственно скоро упадет и вторая, большая часть. Хорошо, что в подъезд никто не заходил во время падения дерева, иначе была бы трагедия. Еще в прошлом году власти были проинформированы о сухостое во дворе, даже писалось заявление, но никаких действий не было предпринято.

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