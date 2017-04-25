Вырубка деревьев во дворе дома в Балашихе (25.04.17.)

Автор: Akatosha Kim Дата публикации: 13:43

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Город Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, 38. Дворик между домами 38 и 40. Практически уничтожен естественный заслон от оживленной дороги, проходящей в 10 метрах от домов – так в Московской области проходит год экологии (причем в рамках акции Правительства Московской области «Лес Победы»). Техник, руководивший работами, уверяла, что уберут только опасно наклонившиеся деревья и сухостой, в итоге лишились зеленых деревьев, а весь сухостой остался. Написали письмо о происшествии губернатору Московской области, главе администрации нашего города и в отдел экологии – посмотрим, будет ли какая-то реакция. В «съёмке из дома» идет речь (в самом конце) об оставшейся в живых рябине – на видео даже издалека видны начавшие распускаться листочки – так вот её спилили на следующее утро. Объяснили, что, по новому постановлению, деревья не должны расти у дома ближе, чем на 5 метров. Я могу понять такую норму, когда речь идет о больших, раскидистых деревьях, с большой кроной – кому мешала рябинка, обхватом всего в три ладони и с кроной в 1 метр, на расстоянии в 1 метр от стены здания? Причем основная часть кроны даже никому вид из окна не закрывала, т.к. находилась между вторым и третьим этажом.