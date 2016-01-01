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Разбитая дорога в Республике Крым

Автор:
demo14
Дата публикации:
13:48
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  • 0

Данный участок дороги находится в 45 км по трассе Симферополь - Севастополь через поселки Табачное и Вилино.

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Комментарии (0)

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