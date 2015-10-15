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Подготовка Красной площади к Дню Победы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
13:41
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Продолжается подготовка Красной площади к празднованию Дню Победы.

  • 12
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Комментарии (0)

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