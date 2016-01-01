Иномарка сбила двух пешеходов на Кировоградской улице на юге Москвы

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На юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадали 2 человека. На Кировоградской улице, напротив дома № 4, автомобиль "Лексус" совершил наезд на двух пешеходов. Две женщины переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автомобиля в последний момент заметил женщин и предпринял торможение, но наезда избежать не удалось. На место прибыли две бригады скорой помощи и сотрудники ГИБДД. После осмотра пострадавшие отказались от госпитализации, они получили незначительные ушибы. Причины ДТП установит группа разбора.