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Иномарка сбила двух пешеходов на Кировоградской улице на юге Москвы

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
13:03
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На юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадали 2 человека. На Кировоградской улице, напротив дома № 4, автомобиль "Лексус" совершил наезд на двух пешеходов. Две женщины переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автомобиля в последний момент заметил женщин и предпринял торможение, но наезда избежать не удалось. На место прибыли две бригады скорой помощи и сотрудники ГИБДД. После осмотра пострадавшие отказались от госпитализации, они получили незначительные ушибы. Причины ДТП установит группа разбора.

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