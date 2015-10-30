Тактико-специальные учения в рамках подготовки к Кубку Конфедерации FIFA 2017 прошли в Москве
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 13:06
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27 апреля 2017 года в рамках подготовки к проведению Кубка Конфедерации FIFA-2017 состоялись тактико-специальное учение на территории бизнес-отеля «Протон» на Новозаводской улице. Тема учения - отработка совместных действий пожарно-спасательных подразделений территориального пожарно-спасательного гарнизона города Москвы и подразделений ГУ МВД России по г. Москве в случае аварии на транспорте, перевозящего АХОВ, а также отработка действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на объектах с массовым пребыванием людей. Согласно тактическому замыслу учений, водитель автоцистерны, заполненной аммиаком, не справился с управлением и совершил столкновение с мачтой городского освещения. В результате ДТП автомобиль получил повреждения, емкости автоцистерны образовали течь. Аммиак согласно легенде учения вытекает на проезжую часть. Легенда учений осложняется дополнительными обстоятельствами. На четвертом этаже здания вследствие неосторожного обращения с огнем происходит возгорание. Огонь быстро распространяется по площади 100 кв. м., существует угроза людям (условно). В ходе учения будут отработаны действия личного состава по ликвидации последствий аварийного розлива АХОВ, приемы, способы и порядок эвакуации (спасения) людей при пожаре, а также взаимодействие с силовыми структурами и со службами жизнеобеспечения города. В учении задействуется 18 единиц техники и порядка 70 человек личного состава пожарно-спасательного гарнизона г. Москвы. В рамках учения привлекается пожарно-спасательная техника, беспилотная летательная авиация, обототехническое средство «МУПР» и передвижная лаборатория УМЛК. --
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