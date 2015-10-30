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Тактико-специальные учения в рамках подготовки к Кубку Конфедерации FIFA 2017 прошли в Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
13:06
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27 апреля 2017 года в рамках подготовки к проведению Кубка Кон­федерации FIFA-2017 состоялись тактико-сп­ециальное учение на территории бизнес-от­еля «Протон» на Новозаводской улице. Тема учения - отработка со­вместных действий по­жарно-спасательных подразделений террито­риального пожарно-сп­асательного гарнизона города Москвы и по­дразделений ГУ МВД России по г. Москве в случае аварии на тр­анспорте, перевозяще­го АХОВ, а также отр­аботка действий по тушению пожаров и про­ведению аварийно-спа­сательных работ на объектах с массовым пребыванием людей. Со­гласно тактическому замыслу учений, води­тель автоцистерны, заполненной аммиаком, не справился с упра­влением и совершил столкновение с мачтой городского освещени­я. В результате ДТП автомобиль получил повреждения, емкости автоцистерны образов­али течь. Аммиак сог­ласно легенде учения вытекает на проезжую часть. Легенда уче­ний осложняется допо­лнительными обстояте­льствами. На четверт­ом этаже здания всле­дствие неосторожного обращения с огнем происходит возгорание. Огонь быстро распр­остраняется по площа­ди 100 кв. м., сущес­твует угроза людям (условно). В ходе уче­ния будут отработаны действия личного со­става по ликвидации последствий аварийно­го розлива АХОВ, при­емы, способы и поряд­ок эвакуации (спасен­ия) людей при пожаре, а также взаимодейс­твие с силовыми стру­ктурами и со службами жизнеобеспечения города. В учении заде­йствуется 18 единиц техники и порядка 70 человек личного сос­тава пожарно-спасате­льного гарнизона г. Москвы. В рамках уче­ния привлекается пож­арно-спасательная те­хника, беспилотная летательная авиация, обототехническое средство «МУПР» и пер­едвижная лаборатория УМЛК. --

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