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Мужчина погиб после падения на пути на станции метро «Калужская»

Автор:
denis947
Дата публикации:
14:07
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Мужчина, упавший на пути на станции метро «Калужская», получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб. Мужчина, москвич, на вид около 40 лет, получил травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудниками полиции незамедлительно был вызван наряд Скорой медицинской помощи, который по прибытию на место констатировал смерть потерпевшего от поездной травмы, несовместимой с жизнью.

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