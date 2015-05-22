Мужчина погиб после падения на пути на станции метро «Калужская»

Автор: denis947 Дата публикации: 14:07

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Мужчина, упавший на пути на станции метро «Калужская», получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб. Мужчина, москвич, на вид около 40 лет, получил травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудниками полиции незамедлительно был вызван наряд Скорой медицинской помощи, который по прибытию на место констатировал смерть потерпевшего от поездной травмы, несовместимой с жизнью.