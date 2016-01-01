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Оркестр из 54 суворовцев Московского военно-музыкального училища выступил в столичном метро на станции «Курская»

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
14:09
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В преддверии праздника Весны и Труда, 27 апреля, в аванзале станции «Курская» выступил оркестр Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова. В мероприятии приняли участие 54 музыканта. Один из самых ярких коллективов-участников международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» сыграл для пассажиров Московского метро десятки произведений разных стилей и жанров. Русская классика сменилась живыми джазовыми композициями. Во время выступления суворовцы перемещались по площадке, выстраиваясь в чётко отработанные фигуры.

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