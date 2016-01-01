Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища выступил в столичной подземке на станции «Курская»

Автор: Uwis Дата публикации: 15:03

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В преддверии праздника весны и труда, 27 апреля, в аванзале станции «Курская» выступил оркестр Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. Халилова. В мероприятии приняли участие 54 молодых музыканта. Коллектив «Спасская башня» сыграл для пассажиров московского метро десятки произведений разных стилей и жанров.