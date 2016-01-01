Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища выступил в столичной подземке на станции «Курская»

Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища выступил в столичной подземке на станции «Курская»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
15:03
  • 33
  • 4

В преддверии праздника весны и труда, 27 апреля, в аванзале станции «Курская» выступил оркестр Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. Халилова. В мероприятии приняли участие 54 молодых музыканта. Коллектив «Спасская башня» сыграл для пассажиров московского метро десятки произведений разных стилей и жанров.

  • 33
  • 4

Комментарии (4)

  • Гринфельд Павел
    15:18
    Как не хорошо у другого автора текст брать. Надо самому уметь писать тексты.
  • Artem_077
    15:48
    Я тоже у тебя скопировал, Павел))) А ты с пресс-релиза набирал же...
  • Гринфельд Павел
    15:49
    Artem_077, так то я с разрешением пресс-службы метро текст с релиза копирую, который мне дали. Можно же самому изменить текст, чтоб походе не было.
  • Uwis
    16:23
    Пресс-релиз для того и пишется, чтобы его использовать в репортажах. Возмущаться можно тогда, когда был использован текст, написанный вами. Учитесь писать свои тексты и предъявляйте претензии.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

7 0
16:58 | LaimeLaim
Последний общегородской субботник пройдет 29 апреля
34 0
16:06 | Artem_077
Оркестр из 54 суворовцев Московского военно-музыкального училища выступил в аванзале на ст. м. "Курская"
59 1
14:09 | Гринфельд Павел
Оркестр из 54 суворовцев Московского военно-музыкального училища выступил в столичном метро на станции «Курская»
36 0
13.04 18:54 | facebook1320142958066426
Выступление образцового оркестра ОАО РЖД на Ленинградском вокзале
101 2
22.02 13:56 | Гринфельд Павел
Концерт одного из старейших военных духовых оркестров России проходит на станции метро «Комсомольская»