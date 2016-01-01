Дорога идущая на городское кладбище в плохом состоянии в городе Тейково Ивановской области

Автор: klin101989 Дата публикации: 16:02

18

18 0

Состояние дороги которая идет на городское кладбище и району города просто ужас. Местами уже ямы дошли до земли. По этой улице каждый год идет парад на 9 мая, по которой едет техника, идут ветераны, так же от школ ребята, ну и конечно же жители всего города. Праздник уже на носу, но ни кто не пытается сделать эту дорогу. Принципе, такие дороги и со всех сторон идущие к нашему городу, городу "Защитнику".