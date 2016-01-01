Свалка вдоль дороги образовалась на трассе в Новосибирской области

Автор: rusha1959 Дата публикации: 16:08

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Между Новосибирским академгородком и наукоградом Кольцово рядом с трассой, соединяющей эти научные центры, находится свалка. Свалка не имеет никакого ограждения и поэтому мусор оттуда разлетается по окрестным полям на большое расстояние. Кроме этого свалка жутко воняет и время от времени горит, дым от пожара застилает трассу и видимость очень сильно снижается. В прошлом году во время пожара на этой свалке из-за дыма видимость на трассе была почти нулевая и произошло крупное ДТП, в котором пострадали больше десяти автомобилей. Слава Богу никто не погиб, но раненые были. Власти обещали перенести свалку, но она продолжает принимать мусор. Хотя бы отнесли ее подальше от трассы и огородили, чтобы мусор не разлетался.