Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 27 апреля 2017 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 15:41
-
- 29
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
В программу, показанную в эфире 27 апреля, вошли репортаж Васильева Александра о том, как автомобиль проекта "Убитые дороги" попал в яму и пробил 2 колеса в Костромской области, репортаж Васильева Александра о том, как село Ильинское Ивановской области отрезано от цивилизации, репортаж автора hodoklesha74 о плохих дорогах Любинского района Омской области, репортаж Устинова Владимира о мусорных завалах в с/п Тургиново Тверской области и репортаж Урюпина Игоря о заваленных мусором обочины дорог в деревне Михалево в Подмосковье.
Программа «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» расширяет свои границы вещания. Теперь свои программы «Мобильный репортер» выходят во Владивостоке, Казани, Нижнем Новгороде, Липецке, а также в Кузбассе.
Мы запустили официальное мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «Android» и мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «iOS».
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
- 29
Комментарии (0)