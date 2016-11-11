Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На Дубнинской улице из салона связи совершена кража

На Дубнинской улице из салона связи совершена кража

Автор:
Max_019
Дата публикации:
16:05
  • 61
  • 0

Днём 27 апреля на севере столицы совершена кража. В салон связи, который расположен на Дубнинской улице, под видом покупателей зашли 2 мужчин. У консультантов они попросили посмотреть поближе понравившиеся телефоны. После того, как была открыта витрина, мужчины схватили телефоны и скрылись в неизвестном направлении. Сотрудники полиции ведут поиск людей, совершивших кражу. Сумма ущерба выясняется. В данный момент салон связи закрыт.

  • 61
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

7 0
16:58 | LaimeLaim
Последний общегородской субботник пройдет 29 апреля
85 0
24.04 17:57 | alexlestev91
Пожар в жилом доме произошёл на севере Москвы
246 1
04.03 20:27 | denis947
Трое неизвестных совершили вооруженное нападение на ювелирный салон на востоке Москвы
101 0
11.11.2016 13:48 | gsm-prioritet-123
В Новокузнецке двое вооружённых ограбили салон связи (9.11.16.)