На Дубнинской улице из салона связи совершена кража

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Днём 27 апреля на севере столицы совершена кража. В салон связи, который расположен на Дубнинской улице, под видом покупателей зашли 2 мужчин. У консультантов они попросили посмотреть поближе понравившиеся телефоны. После того, как была открыта витрина, мужчины схватили телефоны и скрылись в неизвестном направлении. Сотрудники полиции ведут поиск людей, совершивших кражу. Сумма ущерба выясняется. В данный момент салон связи закрыт.