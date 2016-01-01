Оркестр из 54 суворовцев Московского военно-музыкального училища выступил в аванзале на ст. м. "Курская"

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В преддверии праздника Весны и Труда, 27 апреля, в аванзале станции «Курская» выступил оркестр Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова. В мероприятии приняли участие 54 музыканта. Один из самых ярких коллективов-участников международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» сыграл для пассажиров Московского метро десятки произведений разных стилей и жанров. Русская классика сменилась живыми джазовыми композициями. Во время выступления суворовцы перемещались по площадке, выстраиваясь в чётко отработанные фигуры. --- P.S. Как всегда, себя "проявили" всевозможные фотографы, которые как обычно прыгали и бегали, постоянно заслоняя обзор своими спинами, головами и длинными объективами.