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Последний общегородской субботник пройдет 29 апреля

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:58
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На мультимедийном табло телеграфа напоминание, что в эту субботу 29 апреля состоится общегородской субботник.

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