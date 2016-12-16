Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Дорожный конфликт произошёл в районе Южное Бутово в Москве (26.04.17.)

Дорожный конфликт произошёл в районе Южное Бутово в Москве (26.04.17.)

Автор:
bugiu_2790
Дата публикации:
18:00
  • 22
  • 0

Дорожный конфликт произошёл в районе Южное Бутово в Москве. Причины конфликта неизвестны.

  • 22
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
19:21 | Sargo
Холодно и дождливо в столичном регионе
40 1
26.04 23:52 | LaimeLaim
Вечерний дождь на юго-западе столицы
4 0
23.04 19:32 | DenVadimich
В Нижегородской области на трассе подрались два мужчины, а рядом бегал медведь
692 3
08.01 21:09 | denis947
Два человека пострадали в ДТП в Чечерском проезде в Москве
32 1
16.12.2016 12:50 | Olsov
Пешеход устроил разборку на дороге в Воронеже (ВИДЕО)