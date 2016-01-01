Первые результаты от сноса ограждений вокруг газонов

Автор: Uwis Дата публикации: 17:33

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На днях убрали ограждение вокруг газонов на многих улицах в Богородском. Вот первые итоги этой инициативы. А дальше, скорее всего, будет только хуже.