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Дороги в плохом состоянии в Симферополе

Автор:
nina0987
Дата публикации:
18:05
  • 17
  • 0

Дорог в городе Симферополе нет, объездные хорошие, а город в огромных ямах.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

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