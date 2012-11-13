Дороги города Нефтекамска

Автор: Аноним Дата публикации: 20:19

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Я в этом городе родился но дороги там ужасные все с каждым годом....... Чиновники и Депутаты бездействуют....правда видео под музыку.....заранее спасибо вам.......