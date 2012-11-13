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Дороги города Нефтекамска

Автор:
Аноним
Дата публикации:
20:19
  • 15
  • 0

Я в этом городе родился но дороги там ужасные все с каждым годом....... Чиновники и Депутаты бездействуют....правда видео под музыку.....заранее спасибо вам.......

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

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