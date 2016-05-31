Военная техника проехала по улице Красная Пресня в сторону Красной площади, где пройдёт 1-я репетиция Парада Победы
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 20:32
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- 60
Этим вечером для многих жителей Москвы и гостей столицы развернулось потрясающие зрелище. По центральным улицам города проехала военная техника. Она направилась в сторону Красной площади, на ней пройдёт 1-я репетиция Парада Победы. 9 мая на главной площади страны пройдёт День Победы. Парад посвящён 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
С 17:00 и до окончания мероприятия ограничено движение транспорта, в том числе общественного, по улице Тверская, на участке от Триумфальной площади до улицы Охотный Ряд, по улицам Моховая, Охотный Ряд, Театральному проезду, Страстному бульвару, Тверскому бульвару, Большому Путинковскому переулку.
А вот какую военную технику увидели сами зрители: Танк Т-34-85, бронеавтомобиль «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет», бронеавтомобиль «Тигр-М», противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Д1», бронеавтомобили «Тигр-М», «Тайфун-К» и «Тайфун-У», БМП-3, БМП «Курганец-25», танк Т-14 «Армата», танк Т-72Б3, БТР-82А, самоходные гаубицы «Мста-С» и «Коалиция-СВ», БТР-82А, ракетный комплекс «Искандер-М», БТР-82А, зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У» и «Бук-М2», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ», боевая машина десанта БМД-4М, бронетранспортёр БТР-МДМ, БТР-82А, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», БТР-82А, зенитная ракетная система С-400 «Триумф», бронеавтомобиль «Тигр-М», подвижной грунтовый ракетный комплекс «Ярс, бронеавтомобиль «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет» и БТР «Бумеранг» с боевым модулем БМП. 118 боевых машин примет участие в Параде Победы 9 мая на Красной площади.
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