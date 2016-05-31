Военная техника проехала по улице Красная Пресня в сторону Красной площади, где пройдёт 1-я репетиция Парада Победы

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 20:32

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60 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/184091

Этим вечером для многих жителей Москвы и гостей столицы развернулось потрясающие зрелище. По центральным улицам города проехала военная техника. Она направилась в сторону Красной площади, на ней пройдёт 1-я репетиция Парада Победы. 9 мая на главной площади страны пройдёт День Победы. Парад посвящён 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.С 17:00 и до окончания мероприятия ограничено движение транспорта, в том числе общественного, по улице Тверская, на участке от Триумфальной площади до улицы Охотный Ряд, по улицам Моховая, Охотный Ряд, Театральному проезду, Страстному бульвару, Тверскому бульвару, Большому Путинковскому переулку.А вот какую военную технику увидели сами зрители: Танк Т-34-85, бронеавтомобиль «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет», бронеавтомобиль «Тигр-М», противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Д1», бронеавтомобили «Тигр-М», «Тайфун-К» и «Тайфун-У», БМП-3, БМП «Курганец-25», танк Т-14 «Армата», танк Т-72Б3, БТР-82А, самоходные гаубицы «Мста-С» и «Коалиция-СВ», БТР-82А, ракетный комплекс «Искандер-М», БТР-82А, зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У» и «Бук-М2», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ», боевая машина десанта БМД-4М, бронетранспортёр БТР-МДМ, БТР-82А, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», БТР-82А, зенитная ракетная система С-400 «Триумф», бронеавтомобиль «Тигр-М», подвижной грунтовый ракетный комплекс «Ярс, бронеавтомобиль «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет» и БТР «Бумеранг» с боевым модулем БМП. 118 боевых машин примет участие в Параде Победы 9 мая на Красной площади.