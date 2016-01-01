В павильоне «Гидрометеорология» на ВДНХ заработает выставочный зал и информационный центр

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На ВДНХ после капитального ремонта открывается павильон № 16 «Гидрометеорология». Некогда известный уникальными музейными экспонатами, а потом приспособленный под торговлю, он распахнёт двери для любителей искусства в пятницу, 28 апреля. Первая экспозиция, которую увидят посетители, — «Взлет. Выставка-прогноз». Проект объединил 40 работ молодых российских художников. В павильоне также заработает информационный центр. Он будет открыт ежедневно с 11:00 до 21:00 и будет удобен для посетителей, приходящих со стороны Хованского въезда. Это уже второй инфоцентр на территории ВДНХ. Первый появился в 2016 году на Центральной аллее. После ремонта в павильоне усилили фундамент, полностью заменили кровлю, установили новый световой фонарь со шпилем, сделанный по архивным чертежам. Строители полностью заменили остекление башни и витражные стекла первого этажа, а также воссоздали гранитную лестницу на второй этаж. Помимо этого, в павильоне установлена принципиально новая приточно-вытяжная вентиляция. Батареи-конвекторы спрятаны в пол. Стены, пол и потолок выставочных помещений покрашены в нейтральный цвет, установлено современное медиа- и звуковое оборудование, а также видеокамеры. В выставочном помещении за счет светопрозрачных конструкций стало больше естественного света. Павильон № 16 «Гидрометеорология» был построен в 1954 году и до 1966 года назывался «Гидрометеослужба». Внимание посетителей привлекала эффектная шестигранная башня с ажурным декором, стоящая на массивном основании. Архитектурную композицию завершали световой фонарь со шпилем и вертушкой-ветромером. В начале 90-х годов в павильоне вместо музея открыли магазины. Торговля здесь продолжалась вплоть до 2014 года, когда стартовали работы по возвращению зданию утраченного исторического облика.