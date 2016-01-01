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"Зависший" светофор возле станции метро Люблино в Москве

Автор:
Алексей Руденко
Дата публикации:
00:02
  • 14
  • 0

Около четырёх часов дня в четверг "завис" светофор возле станции метро Люблино в Москве.

  • 14
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