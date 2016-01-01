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Главная  /  Репортажи  /  Прибытие военной техники в центр столицы для репетиции Парада Победы

Прибытие военной техники в центр столицы для репетиции Парада Победы

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
27.04 23:24
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Первая тренировка военнослужащих и техники состоится в Москве 27 апреля с 22:00. По Красной площади пройдут более 10 000 военных, проедут свыше 110 единиц военной техники. В составе 28 парадных расчетов пешей колонны пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений, суворовских, нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России.

Впервые в параде примет участие парадный расчет всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.

Организаторы обещают в этом году участие в Параде Победы новых образцов современного российского вооружения.
В этом году впервые в истории парада на площадь выйдет арктическая военная техника, представленная самоходными комплексами ПВО ЗРК «Тор-М2ДТ» и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-СА», а также арктические машины обеспечения.

Кроме того, в параде впервые примет участие колонна военной полиции Вооруженных сил России. По Красной площади пройдут многоцелевые бронеавтомобили повышенной проходимости «Тигр», «Тайфун-К», «Тайфун-У». В авиационной части парада над московским небом пролетят 17 вертолетов и 55 самолетов, среди которых ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС и многоцелевые истребители Су-30СМ.

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