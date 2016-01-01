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Дождливая погода в Москве

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
27.04 23:33
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В Москву пришла дождливая погода. Дожди закончатся к выходным. В выходные выглянет солнце. В городе потеплеет до +21.

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