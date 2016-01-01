Неисправный светофор на улице Гончарная в ЦАО Москвы

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 00:12

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На пересечении Гончарной улицы и Гончарного проезда в Москве сломался светофор. Для пешеходов и автомобилей на счётчике горит 0.