Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Неисправный светофор на улице Гончарная в ЦАО Москвы

Неисправный светофор на улице Гончарная в ЦАО Москвы

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
00:12
  • 17
  • 0

На пересечении Гончарной улицы и Гончарного проезда в Москве сломался светофор. Для пешеходов и автомобилей на счётчике горит 0.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
02:00 | Sargo
Обновленные наклейки наддверных электронных табло стали появляться в столичном метрополитене
65 0
27.04 23:24 | alextsaryev99
Прибытие военной техники в центр столицы для репетиции Парада Победы
14 0
00:02 | Алексей Руденко
"Зависший" светофор возле станции метро Люблино в Москве