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Дорожный апокалипсис на время ремонта дороги под Псковом

Автор:
AleksZ
Дата публикации:
00:29
  • 41
  • 0

Машины ползут со скорость 2-3 км/ч на плохо организованном объезде ремонтируемого участка дороги Ленинградского шоссе под Псковом.

  • 41
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Комментарии (0)

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