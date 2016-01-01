Дорожный апокалипсис на время ремонта дороги под Псковом

Автор: AleksZ Дата публикации: 00:29

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Машины ползут со скорость 2-3 км/ч на плохо организованном объезде ремонтируемого участка дороги Ленинградского шоссе под Псковом.