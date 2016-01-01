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Обновленные наклейки наддверных электронных табло стали появляться в столичном метрополитене

Автор:
Sargo
Дата публикации:
02:00
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В вагонах метро заменят наклейки на наддверных электронных табло. Обновлять электронных табло начали в вагонах "Русич", "Ока" и "Яуза", курсирующих на Кольцевой, Таганско-Краснопресненской, Серпуховско-Тимирязевской, Арбатско-Покровской, Филевской, Бутовской и Калининской линиях. Работы по замене наклеек в подвижном составе будут завершены до конца апреля. "С 17 апреля в поездах 740-й и 760-й серий началась замена наклеек на наддверных электронных информационных табло. Особенность новых наклеек в том, что они закрывают большую часть светового индикатора, оставляя лишь одну конкретную точку для каждой станции", – пояснили в пресс-службе. Новые наклейки на электронных табло начали расклеивать в вагонах на Кольцевой, Таганско-Краснопресненской, Серпуховско-Тимирязевской, Арбатско-Покровской, Филевской, Бутовской и Калининской линиях. Заменить все наклейки планируют до конца апреля. "Пассажирам московского метро станет ещё проще воспринимать информацию о текущем положении поезда на линии. Единственная мигающая точка подскажет, какая станция будет следующей, а станции, уже оставшиеся позади, будут обозначены статично горящими точками".

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