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Горы мусора образовались в военном городке в посёлке Горный на острове Итуруп

Автор:
Артур Дюков
Дата публикации:
12:21
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Вот так выглядеть военный поселок на границе с Японией, куда смотрят власти. Вокруг домов образовались мусорные кучи.

  • 30
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Комментарии (0)

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