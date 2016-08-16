Горы мусора образовались в военном городке в посёлке Горный на острове Итуруп

Автор: Артур Дюков Дата публикации: 12:21

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Вот так выглядеть военный поселок на границе с Японией, куда смотрят власти. Вокруг домов образовались мусорные кучи.