Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Автомобиль дорожной инспекции снова пробил 2 колеса в Тверской области

Автомобиль дорожной инспекции снова пробил 2 колеса в Тверской области

Автор:
Убитые Дороги
Дата публикации:
10:50
  • 13
  • 0

Инспекторы снова потеряли два колеса! На этот раз на дороге от Бежецка в 30-ти км от Твери. Пока ждали эвакуатор, в эту яму влетели еще две автомашины. Судя по следам на обочине и мы были не первыми. Яма огромная с большими краями и не единственная на этой дороге. По словам водителя эвакуатора он с этого участка вывозит машины с пробитыми колесами каждые два дня. О проблеме известно, но дорожники предпочитают игнорировать опасное место - ремонта автодороги здесь не было давно, да и знаки предупреждающие об опасности не выставлены.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

58 0
00:29 | AleksZ
Дорожный апокалипсис на время ремонта дороги под Псковом
23 0
15.03 10:24 | ivn4242
Не огороженная траншея представляет опасность для местных жителей в селе Князе-Волконское Хабаровского края
84 4
25.04 20:40 | SBS878
Мусорные завалы в с/п Тургиново Тверской области
41 1
26.04 14:28 | Убитые Дороги
Автомобиль проекта "Убитые дороги" попал в яму и пробил 2 колеса в Костромской области