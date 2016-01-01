Автомобиль дорожной инспекции снова пробил 2 колеса в Тверской области

Автор: Убитые Дороги Дата публикации: 10:50

13

13 0

Инспекторы снова потеряли два колеса! На этот раз на дороге от Бежецка в 30-ти км от Твери. Пока ждали эвакуатор, в эту яму влетели еще две автомашины. Судя по следам на обочине и мы были не первыми. Яма огромная с большими краями и не единственная на этой дороге. По словам водителя эвакуатора он с этого участка вывозит машины с пробитыми колесами каждые два дня. О проблеме известно, но дорожники предпочитают игнорировать опасное место - ремонта автодороги здесь не было давно, да и знаки предупреждающие об опасности не выставлены.