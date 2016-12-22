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Офис Международного строительного банка

Автор:
Uwis
Дата публикации:
10:47
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ЦБ РФ отозвал лицензию у Международного строительного банка.

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Комментарии (0)

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