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Асфальтирование дороги в Воронеже

Автор:
vrnsolfet1
Дата публикации:
12:24
  • 17
  • 0

В Воронеже на улице Грамши ведется укладка нового асфальта.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

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