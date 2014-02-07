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Тест-драйв нового вездехода большой проходимости прошел в Нижегородской области

Автор:
Viktor Voroshilov
Дата публикации:
11:25
  • 26
  • 2

Шерп поднял утку в болоте!


Вчера удалось попасть на закрытый тест-драйв вездеходов!)

С 24 по 27 апреля 2017 на территории "Нижегородского кольца" проходила выставка и Межрегиональные соревнования профессионального мастерства механиков и водителей ФСК ЕЭС РОССИИ.
Это как раз тот случай, когда большинство разработок предназначенных для преодоления бездорожья собрались в одном месте и встали в один ряд! Бигфуты и гусеничные от мала до велика!
В последний день выставки состоялся тест-драйв по настоящему бездорожью! Каждый желающий смог прокатиться под управлением опытного водителя. Это был драйв, настоящий драйв! Мне удалось опробовать гусеничный "Бобр" и вездеход на шинах сверхнизкого давления "Шерп"! Сравнил. Свой выбор сделал. На выставке была представлена новая разработка, которую можно назвать -"АНТИ-ШЕРП" или "ЛУЧШЕ-ШЕРП". Его название - "ШАТУН", но её протестировать не удалось. А жаль, очень хотелось.. Что в ней нового или отличного? Чуть больше диаметр колес, соответственно дорожный просвет, каждое колесо имеет свою индивидуальную подкачку воздухом и самое интересное - она стала длиннее и на шарнирном соединении!) Вот это интересно. Отличная задумка. Но как себя покажет - надо испытывать. Пока преодолевали болото - подняли СЕЛЕЗНЯ! Он взлетел от нас буквально в 5 метрах. Близко подпустил. Непуганый видимо!) В итоге сделали круг. Получилось около 9 минут. Выложил всё видео, которое отснял с момента старта. Многим оно может показаться затянутым(можно не смотреть(:-)). Ну и собственно - сорри за качество съемки. Удержать не дёргая не смог - это же мобильное видео!) В вездеходе же ехали, и по более чем пересеченной местности!
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Комментарии (2)

  • MR_Denis
    07.02.2014 05:07
    Круто!
  • Viktor Voroshilov
    13:00
    Денис! По-прежнему не приходят уведомления об оставленных комментариях!)
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