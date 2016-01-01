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На востоке столицы пасмурно

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
12:02
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На востоке столицы пасмурно. Утром моросил дождь. На дорогах лужи. Люди кутаются в тёплые одежды, кто-то ходит даже в шапках.

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