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Горы мусора образовались в селе Кневичи Приморского края

Автор:
pisarev1988
Дата публикации:
12:25
  • 18
  • 0

Горы мусора образовались в селе Кневичи Приморского края.

  • 18
  • 0

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