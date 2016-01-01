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Главная  /  Репортажи  /  Сотрудники управляющей компании огораживают газоны от автомобилей в городе Московский в Новой Москве

Сотрудники управляющей компании огораживают газоны от автомобилей в городе Московский в Новой Москве

Автор:
Logan
Дата публикации:
12:34
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УК Комфорт Сити Московский после жалоб граждан и предписания РосПриродНадзора (о парковках автомобилей на газонах), начали огораживать территорию где автолюбители из газонов сотворили болото из грязи. Столбики из дерева и бетонные клумбы немного остановят водителей - свиней которые превратили из газонов грязь. Так же водитель припарковал своего железного друга почти на спортивной площадке, УК решили проучить этого водителя и перегородили ему выезд.

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Комментарии (0)

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