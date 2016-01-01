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Сербские пожарные успешно прошли экзамен в дымокамере на севере столицы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
12:44
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На этой неделе для прохождения обучения в Москву прибыла команда пожарных Республики Сербия. 28 апреля на территории 13 пожарно-спасательной части 29ПСО ФПС г. Москвы прошла сдача экзаменов Сербской команды в условиях максимально приближенным к пожару. По замыслу экзамена в подвале жилого дома происходит пожар, внутри подъезда и в квартирах наблюдается плотное задымление. Экзамен проходил с привлечением 5 единиц пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава. В рамках экзамена были продемонстрированы приёмы и способы спасения людей, оказания первой помощи и психологической поддержки пострадавшим в результате пожара. Также сербским пожарным показали техническое оснащение пожарно-спасательных подразделений по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации возгорания.

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