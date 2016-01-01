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На ряде столичных улиц запретили парковку из-за репетиций Парада Победы

Автор:
denis947
Дата публикации:
13:01
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С 27 апреля по 9 мая в связи с проведением рядарепетиций Парада Победы ограничено парковочное пространство на столичных дорогах. Ограничения будут действовать круглосуточно с 27 апреля до окончания Парада Победы 9 мая. Так, будет запрещена парковка по маршруту прохождения военной техники. Запрет парковки введен на улицах Народного Ополчения, улица Красная Пресня, улица Баррикадная, Новинский бульвар, Болотная улица, Болотная площадь. Водителей просят быть более внимательными при парковке, обращать внимание на дорожные знаки, не парковаться под запрещающими знаками во избежание эвакуации. Для дополнительного информирования граждан, на автомобили, припаркованные на данных улицах в момент установки знаков, будут раскладывать информационные листовки.

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