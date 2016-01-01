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Пожар на стройке в Санкт-Петербурге

Автор:
kisarr
Дата публикации:
13:26
  • 19
  • 0

Пожар на стройке парковки на улице Внуковская. Горят бытовки.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

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