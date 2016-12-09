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В центре Москвы на ряде улиц ограничено парковочное пространство

Автор:
tim777
Дата публикации:
13:33
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С 27 апреля по 9 мая в связи с проведением ряда генеральных репетиций Парада Победы будет ограничено парковочное пространство на столичных дорогах. Ограничения будут действовать круглосуточно с 27 апреля до окончания Парада Победы 9 мая. Так, будет запрещена парковка по маршруту прохождения военной техники. Запрет парковки введен на улицах Народного Ополчения, Новинский бульвар, Болотная улица, Болотная площадь. Просим водителей быть более внимательными при парковании, обращать внимание на дорожные знаки, не парковаться под запрещающими знаками во избежание эвакуации.

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