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Зеленогорск в дыму из-за лесных пожаров

Автор:
Svetovets
Дата публикации:
13:40
  • 18
  • 0

Город в дыму 3 день. Сегодня особо сильно. Ждём дождей.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

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