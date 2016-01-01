Из-за прохождения военной техники в центре Москвы, на Новинском бульваре​ до 9 мая запрещено парковать автомобили

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 14:04

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С 27 апреля по 9 мая в связи с проведением ряда генеральных репетиций Парада Победы, будет ограничено парковочное пространство в центре Москвы. Ограничения будут действовать круглосуточно с 27 апреля до окончания Парада Победы 9 мая. Запрет парковки введён на Новинском бульваре​ и на других участках улиц, где будет проезжать военная техника. Водителей просят быть более внимательными, обращать внимание на дорожные знаки, не парковаться под запрещающими знаками во избежание эвакуации.