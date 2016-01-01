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Несколько дней в столице сохраняется пасмурная и дождливая погода

Автор:
tim777
Дата публикации:
14:19
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Пасмурная и дождливая погода в Москве сохраняется на протяжении нескольких дней. Температура воздуха составляет +6 градусов. Атмосферное давление днем составит 752 миллиметров ртутного столба. В выходные дни характер погоды существенно поменяется. В ночь на субботу, 29 апреля, местами еще может пройти небольшой дождь, а вот день будет солнечным: температура воздуха может повыситься до плюс 22 градусов.

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