Несколько дней в столице сохраняется пасмурная и дождливая погода

Автор: tim777 Дата публикации: 14:19

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Пасмурная и дождливая погода в Москве сохраняется на протяжении нескольких дней. Температура воздуха составляет +6 градусов. Атмосферное давление днем составит 752 миллиметров ртутного столба. В выходные дни характер погоды существенно поменяется. В ночь на субботу, 29 апреля, местами еще может пройти небольшой дождь, а вот день будет солнечным: температура воздуха может повыситься до плюс 22 градусов.