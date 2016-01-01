На северо-востоке Москвы открыли памятную доску заслуженному деятелю пожарной охраны Постевому Сергею Игнатьевичу
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 14:30
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В преддверии Дня пожарной охраны Российской Федерации, 28 апреля 2017 года, на северо-востоке Москвы на Звездном бульваре состоялось торжественное открытие памятной доски заслуженному деятелю пожарной охраны Герою Советского Союза Постевому Сергею Игнатьевичу. В открытии памятной доски принял участие начальник Главного управления МЧС по г. Москве Денисов Илья Павлович. Почетными гостями церемонии стали ветераны пожарной охраны, курсанты, а также действующие сотрудники пожарно-спасательных подразделений. На мероприятии родственники и близкие Героев поделились воспоминаниями о тех, кто рисковал своей жизнью ради других и навечно остался в боевом строю.
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