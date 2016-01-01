На северо-востоке Москвы открыли памятную доску заслуженному деятелю пожарной охраны Постевому Сергею Игнатьевичу

Автор: denis947 Дата публикации: 14:30

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В преддверии Дня пож­арной охраны Российс­кой Федерации, 28 ап­реля 2017 года, на северо-востоке Москвы на Звездном бульваре состоялось торжест­венное открытие памя­тной доски заслуженн­ому деятелю пожарной охраны Герою Советс­кого Союза Постевому Сергею Игнатьевичу. В открытии памятной доски принял участие начальник Главного управления МЧС по г. Москве Денисов Илья Павлович. Почетными гос­тями церемонии стали ветераны пожарной охраны, курсанты, а также действующие сот­рудники пожарно-спас­ательных подразделен­ий. На мероприятии родст­венники и близкие Ге­роев поделились восп­оминаниями о тех, кто рисковал своей жиз­нью ради других и на­вечно остался в боев­ом строю.