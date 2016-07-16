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Спектакль "Девушка без адреса" играют на открытии фестиваля "Московская весна" на Пушкинской площади

Автор:
Uwis
Дата публикации:
16:59
  • 13
  • 0

Спектакль "Девушка без адреса" играют на открытии фестиваля "Московская весна" на Пушкинской площади.

  • 13
  • 0

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