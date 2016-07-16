Спектакль "Девушка без адреса" играют на открытии фестиваля "Московская весна" на Пушкинской площади

Автор: Uwis Дата публикации: 16:59

13

13 0

Спектакль "Девушка без адреса" играют на открытии фестиваля "Московская весна" на Пушкинской площади.