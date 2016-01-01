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Главная  /  Репортажи  /  Жители города Шахты проблеммы дорог спародировали известной песней

Жители города Шахты проблеммы дорог спародировали известной песней

Автор:
Dmitriy85
Дата публикации:
17:24
  • 12
  • 0

Жители города переделали песню, чтобы привлечь внимание к дорогам в городе.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

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