Зонты стали обязательным атрибутом горожан в эти дни

Автор: tim777 Дата публикации: 17:24

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По данным синоптиков, апрель стал самым дождливым месяцем в 21 веке. Осадки с незначительными перерывами идут уже несколько дней. За это время осадки составили 72 миллиметра. Температура воздуха составляет +7 градусов. Осадки в городе продолжаются. Зонты для горожан стали обязательным атрибутом гардероба. Как обещают синоптики, на выходных ожидается потепление до 20 градусов, но при этом возможны небольшие дожди.