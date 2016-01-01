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В Киргизии в городе Талас прошел снег

Автор:
InsanbekSake
Дата публикации:
17:28
  • 12
  • 0

В Киргизии в городе Талас прошел снег.

  • 12
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