Автомобиль врезался в отбойник и опрокинулся на Каширском шоссе: 3 пострадавших

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На юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадали 3 человека. На Каширском шоссе, напротив дома № 54, автомобиль "Мазда" врезался в разделительный бетонный отбойник. По одной из версий, водитель иномарки не справился с управлением, автомобиль повело левее, после чего он врезался левой частью в выступ отбойника. От сильного удара автомобиль опрокинулся на бок. В автомобиле находились 3 человека, двоих из них оказались под опрокинутым автомобилем. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, пожарные, спасатели и три бригады скорой помощи. Очевидцы аварии помогли достать пострадавших из под автомобиля и передали бригаде врачей. Одного из пострадавших экстренно госпитализировали до приезда служб в тяжёлом состоянии, ещё двух пострадавших госпитализировали чуть позже. Движение по Каширскому шоссе в сторону области серьёзно затруднено. Вероятной причиной ДТП могли послужить сложные погодные условия. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.