Лесные пожары в Зиминском районе Иркутской области

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Автомобиль врезался в отбойник и опрокинулся на Каширском шоссе: 3 пострадавших

Автомобиль врезался в отбойник и опрокинулся на Каширском шоссе: 3 пострадавших

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
17:34
  • 142
  • 2

На юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадали 3 человека. На Каширском шоссе, напротив дома № 54, автомобиль "Мазда" врезался в разделительный бетонный отбойник. По одной из версий, водитель иномарки не справился с управлением, автомобиль повело левее, после чего он врезался левой частью в выступ отбойника. От сильного удара автомобиль опрокинулся на бок. В автомобиле находились 3 человека, двоих из них оказались под опрокинутым автомобилем. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, пожарные, спасатели и три бригады скорой помощи. Очевидцы аварии помогли достать пострадавших из под автомобиля и передали бригаде врачей. Одного из пострадавших экстренно госпитализировали до приезда служб в тяжёлом состоянии, ещё двух пострадавших госпитализировали чуть позже. Движение по Каширскому шоссе в сторону области серьёзно затруднено. Вероятной причиной ДТП могли послужить сложные погодные условия. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.

  • 142
  • 2

Комментарии (2)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

12 0
17:31 | LaimeLaim
В столице идет проливной дождь
16 1
16:59 | Uwis
Авария в Театральном проезде еще больше осложнило дорожную ситуацию в центре Москвы
105 0
27.04 13:03 | AlTeg()
Иномарка сбила двух пешеходов на Кировоградской улице на юге Москвы
87 0
24.04 17:57 | alexlestev91
Пожар в жилом доме произошёл на севере Москвы
58 0
23.04 15:47 | Гринфельд Павел
От метро "Домодедовская" бесплатные автобусы довозят пассажиров до Домодедовского кладбища