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Лесные пожары в Зиминском районе Иркутской области - фото

Автор:
11091968
Дата публикации:
17:57
  • 11
  • 0

Пожар, который погубил дачное товарищество "Ромашка" в Зиминском районе Иркутской области.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

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