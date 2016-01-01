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Площадка фестиваля «Московская весна» на площади Революции

Автор:
Uwis
Дата публикации:
20:09
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Фестиваль «Московская весна» пройдёт в столице с 28.04 по 09.05 в рамках цикла уличных мероприятий «Московские сезоны». На площадках в центре города посетителей ждут увлекательные мастер-классы, театрализованные представления, выставки, лекции, экскурсии и очень много концертов! На фестивале москвичи и туристы смогут выбрать сувениры и подарки на любой вкус, а ещё попробовать вкуснейшие блюда от московских рестораторов.

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