Площадка фестиваля «Московская весна» на площади Революции

Автор: Uwis Дата публикации: 20:09

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Фестиваль «Московская весна» пройдёт в столице с 28.04 по 09.05 в рамках цикла уличных мероприятий «Московские сезоны». На площадках в центре города посетителей ждут увлекательные мастер-классы, театрализованные представления, выставки, лекции, экскурсии и очень много концертов! На фестивале москвичи и туристы смогут выбрать сувениры и подарки на любой вкус, а ещё попробовать вкуснейшие блюда от московских рестораторов.